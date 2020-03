A turnê brasileira de Roberto Carlos está suspensa por 30 dias, inicialmente. Com isso, o show que aconteceria dia 19 de abril em Goiânia provavelmente acontecerá dia 15 de agosto, segundo a organização do evento. Os ingressos que já foram adquiridos ainda valem para a entrada na outra data. Quem optar pelo cancelamento e devolução do dinheiro pode soliciar através do site www.eventim.com.br, pelo e-mail cancelamento@ eventim.com.br ou nas próprias bilheterias.

