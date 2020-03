Assembleia Legislativa suspende todas as atividades por 15 dias

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, assinou um novo ato visando evitar a disseminação do coronavírus. A portaria, editada nesta segunda-feira, 16, suspende todas as atividades legislativas e administrativas da Casa e começa a valer a partir desta terça-feira, 17. A medida segue recomendações públicas e decretos estaduais sobre o Covid-19. No documento, fica estabelecido ainda que a interrupção dos trabalhos será compensada posteriormente, com a realização de sessões plenárias nos períodos matutino e vespertino. O presidente Lissauer Vieira disse que a realidade atual exige responsabilidade coletiva, “precisamos fazer a nossa parte para tentar reduzir os índices de proliferação dessa doença”, afirmou.

A Assembleia Legislativa de Goiás publicou um novo Ato da Mesa Diretora suspendendo todas as atividades legislativas e administrativas do Poder Legislativo por 15 dias, contados a partir desta terça-feira, 17 de março. A medida leva em consideração todas as recomendações públicas e decretos estaduais sobre o Covid-19, o novo coronavírus. (Veja aqui o Ato na íntegra).

No documento, fica estabelecido ainda que a interrupção dos trabalhos na Assembleia Legislativa será compensada posteriormente, com a realização de sessões plenárias nos períodos matutino e vespertino. Segundo o ato, servidores e parlamentares poderão ser convocados em caráter extraordinário, se necessário.

Ainda consta na publicação que nesse período, ficarão suspensos os prazos nos processos administrativos em curso, exceto os procedimentos licitatórios.

O ato, acordado entre os parlamentares da Casa, leva em consideração todas as recomendações públicas de órgãos federais e estaduais sobre a doença Covid-19, o novo coronavírus, enumerados por cronologia de publicação.

Segundo o presidente da Alego, deputado Lissauer Vieira, as medidas foram acordadas entre os parlamentares e seguem os critérios determinados pelo Governo de Goiás através de Decreto 9.633, que declarou situação de emergência na saúde pública estadual, em razão da disseminação do novo coronavírus.

“A Assembleia é um local público que recebe milhares de pessoas diariamente. E a nossa realidade atual exige responsabilidade coletiva, precisamos fazer a nossa parte para tentar reduzir os índices de proliferação dessa doença, não só no nosso estado, mas em todo o País”, justificou.