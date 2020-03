São Paulo registra mais duas mortes por coronavírus

O estado de São Paulo registrou mais duas mortes pelo novo coronavírus, a informação foi confirmada na tarde desta quarta-feira, 18, pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo.

De acordo com o hospital em que as mortes foram registradas, as vítimas são uma pessoa de 65 anos com problemas de saúde anteriores e outra de 80 anos sem comorbidades.

Com a confirmação das duas novas vítimas, o Brasil tem agora as três mortes, todos em São Paulo, em virtude do novo coronavírus. O primeiro caso no Brasil de morte de pessoa infectada pelo novo vírus (Sars-Cov-2) foi confirmado nesta terça-feira, 17.

Suspeita em Minas Gerais

Uma pessoa com mais de 90 anos morreu nesta terça-feira, 18, no Hospital Vila da Serra, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com sintomas do novo coronavírus.

De acordo com a instituição, exames estão sendo feitos para confirmar a causa da morte. O caso ainda é suspeito. A identidade da pessoa ainda não foi divulgada.