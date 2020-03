Após 275 anos, Procissão do Fogaréu é cancelada pela primeira vez

Em razão da pandemia do coronavírus, a Organização Vilaboense de Artes e Tradições (OVAT) decidiu cancelar a Procissão do Fogaréu, que ocorre desde 1745 na Cidade de Goiás. Este ano a celebração iria acontecer no dia 8 de abril, porém com a decisão a festa só será realizada em 2021.

Também serão suspensos todos os trabalhos relativos à preparação das cerimônias, celebrações, manifestações e procissões durante a Semana Santa da Cidade de Goiás, celebrada no período de 5 a 12 de abril deste ano.

Em nota, a OVAT explicou que a decisão foi tomada “em respeito aos Decretos Estadual e Municipal a fim de colaborar para que não se propague os malefícios do coronavírus”.

Confira a nota na íntegra:

A Organização Vilaboense de Artes e Tradições – OVAT, vem de público dizer a todos que a competência e decisão de não realizar a Procissão do Fogaréu, no dia 08 de Abril de 2020, é exclusiva da nossa instituição, da qual temos o maior respeito, semeamos informações e realizações voltadas para o bem comum.

Ressalto que, em respeito aos Decretos Estadual e Municipal, no último dia 16 já havíamos externado o nosso apoio total, tanto ao Governador do Estado de Goiás e como a Prefeita Municipal de Goiás, a fim de colaborar para que não se propague os malefícios do Coronavírus em nosso meio.

Orientamos aos visitantes e turistas que cancelem ou prorroguem as suas reservas na rede hoteleira para outro período e continuem a confiar em Goiás-GO como um destino turístico mágico, acolhedor, e que as nossas referências culturais serão ao tempo realizadas com a mesma harmonia e empenho que dedicamos a cada ano.

Anunciamos ainda que CANCELAMOS todos os trabalhos relativos a preparação e a organização das cerimônias, celebrações, manifestações e procissões de responsabilidade da OVAT durante da Semana Santa da Cidade de Goiás, que se aproxima e se realiza no período de 05 a 12 de Abril de 2020.

É importante frisar que as manifestações religiosas e culturais no período da Semana Santa, como: a Procissão do Fogaréu, a Missa do Lava-Pés, a Procissão dos Penitentes, os Cantos do Perdão, a Adoração da Cruz, o Descendimento da Cruz, a Procissão do Senhor Morto e a Procissão da Ressurreição – são expressões de fé reconhecidas internacionalmente por sua beleza ímpar e são responsáveis pela atração de visitantes e diversos e importantes veículos de comunicação – do Brasil e do mundo, que tem difundido a cidade de Goiás-GO e o Estado de Goiás através das suas belezas naturais, da arquitetura, da gastronomia, da religiosidade, dos costumes, das artes e das tradições, e dado a esses fatos não podemos correr quaisquer que sejam os riscos quanto a aglomeração de pessoas.

Seguros de nosso papel institucional e ainda com o mesmo carinho que tratamos da salvaguarda do patrimônio material e imaterial de nossa antiga capital – Cidade de Goiás, CANCELAMOS todos os eventos de responsabilidade da OVAT no período da Semana Santa na em Goiás-GO – dentre elas a Procissão do Fogaréu. Com esta medida de segurança à saúde nos imbuímos do sentimento coletivo de cuidarmos e protegermos o nosso maior patrimônio aqui na Terra – que é a vida, a vida de nossa gente, a vida do povo goiano, da nação brasileira, dos cidadãos do mundo.

Pedimos a todos que se conscientizem, não sejam egoístas, que se mantenham em isolamento para resguardarem a vida e que cumpram as orientações das autoridades sanitárias, para que não soframos consequências drásticas como as que tem acontecido em outros países.

Desde já agradecemos o carinho que os nossos apoiadores, patrocinadores, o povo, a imprensa, os órgãos governamentais, sanitários e religiosos dispensam sobre a nossa instituição e para com as realizações por ela promovidas, tais como a Procissão do Fogaréu.

Atenciosamente,

Rodrigo dos Santos e Silva

Presidente da Organização Vilaboense de Artes e Tradições – OVAT