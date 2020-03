Boletim | Mortos vão a cinco, casos confirmados passam dos 500

Segundo as secretarias estaduais de Saúde o Brasil tem mais 500 casos confirmados de novo coronavírus (Sars-Cov-2) em 20 estados e no Distrito Federal.No Brasil já foram confirmadas quatro mortes por Covid-19, quatro no Estado de São Paulo e uma no Rio de Janeiro.

Em nota, a secretaria do Rio de Janeiro confirmou a primeira morte por coronavírus. Trata de uma mulher, de 63 anos que apresentava comorbidades.

Em Goiás, a SES divulgou 13 casos confirmados: sendo seis de Goiânia, três de Rio Verde, dois de Anápolis, um em Jataí e um em Aparecida de Goiânia. O número de casos suspeitos passou de 162 para 230. A secretaria de Saúde não divulgou os casos descartados.