Passe Livre Estudantil é suspenso na quarentena

Atendendo à determinação do Governo de Goiás sobre a necessidade de suspender as aulas do ensino regular de todos os níveis, na rede pública e privada, durante o período de 15 dias, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, por meio da Superintendência da Criança, Adolescente e Juventude, determinou, por meio da Portaria nº 97/2020, o bloqueio do cartão do programa Passe Livre Estudantil de todos beneficiários da Região Metropolitana de Goiânia e Anápolis. São 85 mil estudantes contemplados pelo benefício em todo o Estado.

A medida se justifica pela suspensão das aulas para evitar aglomerações e diminuir o uso do transporte público com o intuito de prevenir a proliferação do novo coronavírus.