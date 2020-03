Unidades de saúde de Goiânia vão fazer testes de Covid-19

A partir desta quinta-feira, 19, a Secretaria Municipal de Saúde inicia a coleta de amostras de material de pacientes suspeitos de coronavírus em novas unidades de saúde. Até então, o procedimento estava sendo feito apenas pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs).

Estão aptas a fazer a coleta 10 unidades de urgência como os Cais e Ciams e 14 unidades básicas como os Centros de Saúde e as Unidades de Saúde da Família (USF), chamadas de sentinelas.

Vale lembrar que a coleta só será feita se houver a necessidade e indicação de um médico em casos suspeitos. De acordo com as orientações do Ministério da Saúde os casos suspeitos são aqueles que o paciente viajou, teve contato com outro caso suspeito ou confirmado de coronavírus, que apresenta febre e mais um sintoma como tosse, cefaleia, coriza ou dificuldade de respirar.

Confira a lista das unidades que podem fazer a coleta de amostras dos casos suspeitos.

Unidades Básicas de Saúde (14 unidades sentinelas )

Distrito Sanitário Noroeste: USF Novo planalto e USF Boa Vista

Distrito Sanitário Sudoeste : USF Residencial Itaipu e USF Santa Rita

Distrito sanitário Oeste: USF Buena Vista e USF SÃO FRANCISCO

Distrito Sanitário Norte: USF Guanabara I e USF Itatiaia

Distritos sanitário Leste: USF Recanto das Minas Gerais e USF Ville de France

Distrito sanitário Sul: Centro de Saúde Parque Amazonas e Centro de Saúde Vila Redenção

Distrito Sanitário Campinas-Centro: Centro de Saúde Crimeia Oeste e Centro de Saúde Esplanada dos Anicuns

Além de:

Cais, Ciams e Upas (10/ urgência )

Cais Amendoeiras

Cais Vila Nova

Ciams Novo Horizonte

Ciams Urias Magalhães

Cais Finsocial

Cais Campinas

UPA Iatipu

UPA Noroeste

UPA Novo Horizonte