Festival das Águas de Goiânia abre inscrições para sua 1ª edição

No dia Mundial da Água, o 1º Festival das Águas de Goiânia abre inscrições para atividades culturais e de sustentabilidade. A rede Guardiões do Meia Ponte está em busca de parceiros para entrar nessas águas: um festival de um dia inteiro que ocorrerá em um parque público na cidade de Goiânia, no dia 15 de agosto. Quem quiser participar as inscrições vão até 22 de abril e podem serem feitas pelo site abre.ai/festivaldasaguas.

O objetivo do edital é reunir iniciativas socioambientais de Goiânia que atuem pelos rios, pela terra, pela gente de Goiás e de todo o Brasil. O festival irá promover a troca de conhecimento entre as diferentes experiências brasileiras, convidando especialistas e a sociedade civil a discutir soluções para a recuperação de mananciais. A proposta é mostrar a toda população que já há muitas ferramentas e recursos necessários para garantir água potável e saneamento básico para todos.

O festival tem a inciativa de conscientização sobre a emergência de cuidar dos recursos naturais do planeta, com a premissa de que água limpa é vida. Crise hídrica, enchentes, alterações climáticas e doenças já estão afetando a todos. O edital convoca a agir já. Por amor, por empatia. Não é por um, é por todos!