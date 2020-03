Governo de Goiás suspende visitação nas unidades de conservação ambiental por tempo indeterminado

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), suspendeu, por prazo indeterminado, visitação pública e a utilização das unidades de conservação ambiental para fins de pesquisas e levantamentos científicos presenciais, incluindo atividades educativas e de lazer comunitário, como caminhadas, pedaladas, visitas contemplativas, entre outras. A medida integra o plano de contenção à pandemia do coronavírus no Estado.

A Portaria 46/2020/Semad foi publicada na edição de quinta-feira (19/03) do Diário Oficial e segue as recomendações dos decretos nº 9.633, de 13 de março e nº 9.637 de 17 de março, publicados pelo Governo de Goiás. Diversas atividades já estão restritas no Estado e a recomendação é para que as pessoas evitem sair de casa.

Segundo a secretária Andréa Vulcanis, o intuito neste momento é resguardar a saúde dos goianos. “Precisamos evitar aglomerações e a circulação de pessoas de diferentes regiões, que possam disseminar o vírus”, afirma. “As atividades públicas nos parques e unidades de conservação serão retomadas assim que os níveis de segurança sanitária e de saúde pública sejam restabelecidos”, destaca.

As atividades internas nas unidades serão mantidas e sob a coordenação geral da Gerência de Criação e Manejo de Unidades de Conservação. A Semad suspendeu todos os atendimentos presenciais e mantém os contatos das gerências e superintendências para teleatendimento no site.