Boletim | Brasil tem 25 mortes por coronavírus, alta de 39% em um dia

De acordo com o ministério, os casos de Covid-19 no país chegaram a 1.546, em comparação com 1.128 até sábado, uma alta de 37%.

Todos os Estados do país têm pelo menos um caso confirmado da doença, que teve transmissão comunitária declarada na semana passada.

O Estado de São Paulo permanece como o mais afetado pelo novo coronavírus no Brasil, com 631 casos confirmados e 22 mortos, de acordo com os dados do ministério.

As outras três mortes foram registradas no Rio de Janeiro, que é a segunda unidade de federação com o maior número de casos, com 186.