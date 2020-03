Escolas estaduais dão início ao regime de aulas não presenciais

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Educação, inicia nesta segunda-feira, 23, o regime especial de aulas não presenciais para todos os estudantes da Rede Estadual de Ensino, com um cronograma de atividades alinhado aos componentes curriculares e aos conteúdos de cada etapa, ano e série. A medida atende a uma resolução do Conselho Estadual de Educação de Goiás (CEE), que aprovou a manutenção das atividades pedagógicas sem a presença de alunos e professores nas dependências de unidade escolar.

Para orientar a elaboração do plano de ação das unidades, as superintendências da secretaria realizaram, na última quarta-feira, webconferências com os coordenadores regionais e gestores para dialogar sobre a produção de materiais e o planejamento das atividades a serem realizadas pelos alunos. Coube aos gestores, coordenadores pedagógicos e ao corpo docente a elaboração do material de trabalho, bem como a definição do melhor meio para disponibilização dos conteúdos.

A maioria das escolas, cumprindo as determinações do CEE, optou pela disponibilização de videoaulas e conteúdos em plataformas virtuais e redes sociais, como o Facebook e o WhatsApp. Para atender a todos os alunos, foram afixados na porta dos colégios o cronograma de aulas definido, e as listas de atividade a serem realizadas ao longo das aulas não presenciais.