10 livros em alta para colocar a leitura em dia durante a quarentena

Seguindo orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS), muitos brasileiros estão de quarentena para diminuir o risco da rápida proliferação do novo Coronavírus. Para que o tempo em casa seja mais produtivo, Ricardo Almeida, CEO do Clube de Autores, a maior plataforma de autopublicação da América Latina, fez uma seleção dos livros mais procurados no site para quem quer colocar a leitura em dia.

A lista conta com diversos gêneros, como ficção, consultoria, autoajuda, espiritualidade, ocultismo, entre outros. “Sabemos da importância de ficar em casa em um momento delicado na saúde pública como este”, diz Ricardo. “Ficar tanto tempo em casa, porém, pode deixar algumas pessoas entediadas ou ansiosas. A leitura pode ser uma excelente aliada neste momento.”

Entre a seleção, há livros para todos os tipos de leitores, confira:

A Estrada e o Tempo, Marcos Godoy

O romance é ambientado na cidade do Recife, entre os anos sessenta e oitenta, inserido em um contexto político-social turbulento seguido da redemocratização do país. Transitando entre dois universos opostos: a zona de miséria e os ricos casarões do bairro nobre de uma antiga cidade, o autor narra sobre circunstâncias que envolvem ganância, soberba, hipocrisia, assassinato, remição e o amor. O livro fala de escolhas, que, muitas vezes, são influenciadas pelo comportamento de uma sociedade cujos valores são voltados ao dinheiro e ao poder.

Forex: Aprenda a investir de maneira responsável como um profissional, Alexandre Ragozzino e Antonio Ruiz

Um guia completo sobre tudo o que você precisa saber para investir no maior mercado financeiro mundial com confiança. Aqui você irá aprender com bastante profundidade, as principais ferramentas que todo investidor profissional precisa conhecer, tais como: Introdução e Funcionamento do Mercado de Forex, Análise Fundamentalista, Análise Técnica, Gerenciamento de Risco e de Capital, criação do seu Plano de Negociação, e a como desenvolver controle emocional (psicologia de mercado).

Rios Invisíveis da Metrópole, Alessandro Borsagli

O resultado de cinco anos de pesquisa sobre os rios urbanos de Belo Horizonte é lançado com a intenção de promover o (re)conhecimento do que se perdeu ao longo dos anos com o processo de desenvolvimento da cidade. O livro também traz mapas e mais de uma centena de imagens que atestam uma paisagem perdida com o desenfreado crescimento urbano de Belo Horizonte e manuscritos e fotografias inéditas que convidam o leitor a conhecer também o Lado B da história da cidade.

Os 21 ritos tibetanos, Eneida Caetano

O livro ensina como fazer os ritos, os benefícios fisiológicos e sutis de cada um e como escolher sua própria sequência em momentos de crise. Guardados em segredo por milênios nos mosteiros do Himalaia, os Ritos Tibetanos consistem numa série de exercícios físicos rituais, cuja prática harmoniza o funcionamento das glândulas relacionadas com o envelhecimento. Eles promovem alongamento muscular, melhoram o tônus e desenvolvem a elasticidade e a contratibilidade, além de tonificar a corrente sanguínea, lubrificar as articulações, aumentarem a flexibilidade e a coordenação. Ainda fortalecem o sistema imunológico, melhoram o raciocínio e o discernimento.

O Caibalion, Os três indicados

Escrita e publicada no início do século 20 por estudantes anônimos do hermetismo, esta obra introdutória traz preceitos e axiomas do antigo hermetismo, comentados e explicados para uma nova era e um novo público. Acaso deseje se tornar um jogador no jogo de tabuleiro da vida, e não mais mera peça a ser movida pelas circunstâncias e influências externas, este pequeno livro cheio de luz pode ser o seu guia nas noites mais escuras.

A vila do silêncio, Leandro Coelho

Uma vila esquecida nas densas florestas siberianas, cujos habitantes mantém uma intrigante filosofia de vida, recebe a visita de um misterioso forasteiro. A ficção conta seis dramas diferentes com destinos opostos, mas todos unidos pelo mesmo elemento: o inesperado.

Horizontes fluviais, Alessandro Borsagli e Rodrigo Guedes Braz Ferreira

O livro Horizontes Fluviais tem como intuito apresentar para Belo Horizonte, através de imagens antigas e atuais toda a beleza dos rios urbanos, visíveis e ao mesmo tempo invisíveis para uma urbe que se encontra assentada sobre uma imensa caixa d’água. São 146 páginas a cores que trazem imagens e histórias inéditas sobre os cursos d’água.

Correndo com os Etíopes, Danilo Balu

Como um dos países mais pobres do mundo, até então sem tradição alguma em esportes olímpicos, adotou a corrida de longa distância e a dominou? O que faz dos etíopes tão especiais, tão vitoriosos, tão vencedores? O autor foi até lá para entender, e o que encontrou o surpreendeu.

Astrofotografia Prática, Rodrigo Andolfato

É o primeiro guia sobre o assunto escrito por um Brasileiro,voltado para nossa realidade. Englobando todos os passos da Astrofotografia, da compra do equipamento correto à captura perfeita e o processamento da imagem final. É o guia mais amplo que você vai encontrar, fruto de três anos de trabalho de um dos astrofotógrafos mais respeitados e ativos do Brasil. O prefácio foi escrito pela lenda na área, José Carlos Diniz. Uma leitura obrigatória para quem quer se aventurar num dos hobbies mais fantásticos da era contemporânea.

Serviço social e violência doméstica, Michael Hermann Garcia

Livro que discute de forma teórica e metodológica sobre os processos interventivos da profissão de Serviço Social nas políticas públicas de segurança pública, cuja ação sob a violência doméstica, como objeto de ação e estudo, no cotidiano profissional nas delegacias de polícia. A publicação em si corrobora com a posição intransigente da profissão do Serviço Social na defesa e na promoção dos direitos humanos.

Essa seleção foi feita pelo próprio algoritmo do Clube de Autores, que gera uma pontuação mensal levando em conta fatores como o ISBN (essencial para que o livro seja re-vendido nas livrarias brasileiras), avaliações dadas pelos leitores, qualidade técnica do texto apresentado, qualidade técnica das capas e desempenho comercial efetivo.