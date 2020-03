Alego aprova repasse de verba à OVG para campanha de combate ao Covid-19

Parlamentares elogiaram, na manhã desta segunda-feira, 23, a iniciativa da Mesa Diretora da Assembleia de repassar R$ 10 milhões à OVG para serem aplicados na campanha de prevenção ao coronavírus. Segundo o presidente da Alego deputado estadual Lissauer Vieira (PSB) o dinheiro repassado ao Estado é resultado de economia feita no ano passado. “Vamos tocar a obra após a quarentena, e depois teremos condições de recuperar esse dinheiro”, disse Lissauer.

O deputado estadual Virmondes Cruvinel (Cidadania) aplaudiu a decisão “Esse gesto mostra o comportamento de estadista do nosso presidente e de todos nós para enfrentarmos essa situação e evitar a perda de vidas humanas. Esse dinheiro vai ser fundamental para a saúde pública num momento tão delicado como esse que vivemos. A Assembleia Legislativa vai colaborar, de todas as formas, para ajudar o Governo do Estado. Nesse momento devemos deixar de lado as diferenças políticas e somar esforços para vencermos esse grave problema de saúde”, defendeu.

O deputado estadual Cairo Salim (PROS) ressaltou o repasse dos recursos e a decisão oportuna do Legislativo estadual em colaborar no combate à contenção da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. “A iniciativa é de todos nós do Legislativo goiano. Todo o dinheiro será repassado para a OVG para a compra de equipamentos e materiais hospitalares”, explicou.