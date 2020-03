Bolsonaro diz que reforçou “laços de amizade” com China em conversa com presidente Xi

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira em sua conta no Twitter que conversou por telefone com o presidente chinês, Xi Jinping, e reforçou com ele os “laços de amizade” do Brasil com a China, além de tratar das relações comerciais entre os dois países e discutir o novo coronavírus.

“Nesta manhã, em ligação telefônica com o presidente da China, Xi Jinping, reafirmamos nossos laços de amizade, troca de informações e ações sobre o Covid-19 e ampliação de nossos laços comerciais”, escreveu o presidente em uma publicação acompanhada por uma foto em que aparece reunido com os ministros Ernesto Araújo (Relações Exteriores), Tereza Cristina (Agricultura) e Ricardo Salles (Meio Ambiente).

A publicação de Bolsonaro na rede social acontece após o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente, provocar uma crise diplomática com a China ao responsabilizar, também no Twitter, a China pela pandemia do coronavírus. A declaração do deputado provocou protestos do embaixador e da embaixada chinesas no Brasil. (Reuters)