Governo de Goiás monta “drive-thru” de vacinação no Detran

A partir desta terça-feira, 24, o Governo de Goiás passa a oferecer a oportunidade para que idosos (60 anos ou mais) e trabalhadores da saúde se vacinem sem sair do carro. A estrutura foi montada no pátio do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), que colabora com a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, iniciada nesta segunda-feira, 23.

A instituição desta modalidade de atendimento será para ajudar a evitar aglomerações, como parte das medidas de prevenção ao novo coronavírus. Por recomendação do Ministério da Saúde, a vacinação contra a Influenza será realizada em fases, cada uma relativa a grupos prioritários diferentes. O primeiro grupo conta com pessoas acima de 60 anos e trabalhadores da área da saúde. Estes já poderão contar com o sistema estilo drive-thru, no Detran-GO, que atua em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Somente pessoas a bordo de carros poderão ter acesso à sede da autarquia. Para isso, os idosos devem apresentar identidade (RG) e cartão de vacinação. Já os trabalhadores da saúde devem estar munidos com documento pessoal e que comprove vínculo ou categoria profissional, como o contracheque ou o crachá.