Prefeitura de Anápolis mobiliza voluntários para fazer doação de alimentos e kit higiene

Diante do crescente número de voluntários que estão procurando meios de ajudar, em tempos de coronavírus, a primeira-dama Vivian Naves lançou a campanha Seja um Voluntário de Coração, por meio do portal http://voluntariosdecoracao.anapolis.go.gov.br/. Além de alimentos e produtos de limpeza, há possibilidade de se fazer a doação de kit higiene que será destinado à população em situação de rua. A Prefeitura, por meio da secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Emprego e Renda disponibilizou um espaço com quartos isolados e alimentação durante a quarentena, para todos em situação de rua, totalizando em 17 atualmente, no Cepai Nupai.

Para fazer a doação, é simples. Basta acessar o portal Voluntários de Coração, clicar em Quero Ajudar e se candidatar na ação — ou ligar para (62) 3902-1046. Além disso, você também pode realizar as doações diretamente na secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Emprego e Renda – localizada na Rua General Joaquim Inácio, 206, Centro, ou até mesmo contatar no Instagram @prefanapolis.social, que uma equipe irá buscar as doações. “A união da população é muito importante neste momento, toda ajuda é bem-vinda e juntos iremos sair dessa”, destaca a primeira-dama, Vivian Naves.

A cesta de alimentos – arroz, feijão, macarrão, extrato, açúcar, farinha, entre outros – e o kit higiene – sabonete, creme dental, escova de dente, toalha de rosto, pente, shampoo e condicionador – serão entregues para as famílias em situação de extrema vulnerabilidade, ambulantes e autônomos, e o kit higiene para a população em situação de rua.