Hemorrede Pública de Goiás registra queda de 18% nos estoques de sangue em todo o Estado

Se for para sair de casa, que seja por uma boa ação: doar sangue. Esse é o apelo que a Hemorrede Pública de Goiás faz diante da redução de 18% nas doações de sangue em março, se comparado ao mesmo período do ano passado. A perspectiva é que essa queda no estoque se acentue nos próximos dias devido ao aumento do número de casos de contaminação por coronavírus. Apesar do isolamento social determinado pelo governo como forma de conter o avanço da Covid-19, as unidades que coletam doações de sangue continuam funcionando normalmente.

É preciso reverter o quadro, e só a população mobilizada será capaz disso. Nesse sentido, a diretora-geral da Hemorrede Pública de Goiás, Denyse Goulart, explica que as pessoas que não apresentam sintomas de gripe podem manter as doações de sangue. “As unidades da Hemorrede seguem funcionando, e todos os colaboradores já foram orientados sobre os protocolos adequados para atender doadores e pacientes nos hemocentros”, afirma.

Além de Goiânia, outras oito unidades da Hemorrede – nas cidades de Quirinópolis, Jataí, Rio Verde, Catalão, Iporá, Formosa, Ceres, Porangatu – estão abertas e recebendo doações. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, sem intervalo para almoço. Em todas as unidades, os protocolos de precaução estão sendo observados, como o distanciamento de cadeiras nas salas de espera, além da higienização de maçanetas e cadeiras de doação. Em Goiânia, devido à reforma do Hemocentro Coordenador Estadual Nion Albernaz, os doadores estão sendo acomodados ao ar livre até o momento da doação.

Requisitos para doação

Os requisitos básicos para passar pela entrevista de pré-doação de sangue são: estar saudável, ter peso acima de 50 quilos, apresentar documento oficial com foto e válido em todo o território nacional, ter idade entre 16 e 69 anos, sendo que antes de completar 18 anos é necessária uma autorização dos pais ou responsáveis. Quem tomou a vacina da febre amarela deve aguardar 30 dias para fazer uma doação.

Para quem tiver alguma dúvida, os telefones da Hemorrede Pública de Goiás são: (62) 3201-4564 e (62) 3201-4575.