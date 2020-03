Boletim | Goiás registra primeira morte por coronavírus

Na manhã desta quinta-feira, 26, Governo de Goiás confirmou a morte do primeiro paciente com coronavírus no estado. De acordo com as informações, a vítima é uma mulher de 66 anos, que possuía uma série de doenças, como hipertensão e diabetes.

O número de casos confirmados de coronavírus em Goiás era de 35 até o início da manhã desta quinta-feira, de acordo com boletim da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO).

As confirmações foram registradas nos municípios de Goiânia (15), Rio Verde (6), Anápolis (3), Aparecida de Goiânia (2), Valparaíso de Goiás (2), Jataí (1), Catalão (1) e Silvânia (1). Três casos confirmados por um laboratório particular ainda aguardam a atualização do local de residência das pessoas.

No Brasil

As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, na manhã desta quinta-feira, 26, 2.567 casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil com 61 mortos.

A maior parte das mortes pela doença está em São Paulo, com 48 óbitos, e no Rio de Janeiro, com as outras 8 mortes verificadas no país. A outras foram nos estados do Rio Grande do Sul (1), Pernambuco (1), Amazonas (1), Santa Catarina (1) e Goiás (1).