Em Anápolis, vacinação em sistema drive-thru começa dia 30

Nas próximas segunda-feira, 30, e quinta-feira, 02, das 9h às 16h, cinco pontos da cidade de Anápolis serão base para a vacinação de pessoas com idade a partir de 60 anos — leve o documento pessoal com foto –, em sistema drive-thru, ou seja, elas serão imunizadas sem sair do carro – uma alternativa a aglomerações para evitar o risco de transmissão do novo coronavírus. A estratégia, que está sendo adotada para a campanha de vacinação de outros municípios brasileiros, acontecerá na rodoviária, na UniEvangélica, na Unidade de Saúde Dr. Ilion Fleury e no Feirão do IAPC (veja o endereço no final do texto).

Até lá, segue o cronograma de vacinação de idosos, em abrigos e em domicílio (conforme cadastro das unidades de saúde), e de profissionais da saúde, até o dia 30 de março. Os primeiros bairros para a vacina de idosos em domicílio são Vila Formosa, São Carlos, Paraíso, Jardim Alexandrina e Arco Verde. “Também estamos vacinando os idosos do distrito de Souzânia e zona rural”, afirma o coordenador de vigilância sanitária, Júlio Cesar Teles Spíndola.

Essa segunda remessa enviada pelo Governo Federal conta com 9 mil doses. Por isso, vale ressaltar que o sistema drive-thru vai acontecer até durar o estoque. “Assim como as outras cidades, estamos recebendo doses do Governo Federal de forma fracionada. Por isso, esse cronograma segue até durar o estoque e lembrando que será somente para pessoas a partir de 60 anos”, diz Júlio.

Locais:

RODOVIÁRIA: entrada pela Av. Brasil e saída pela Av. Ana Jacinta;

UNIEVANGÉLICA: entrada pela Av. Universitária e saída pela Av. Brasil;

UNIDADE DE SAÚDE DR. ILION FLEURY: entrada pela Av. JK e saída pela Av. São Francisco;

UNIDADE DE SAÚDE FILOSTRO: entrada pela Rua Amélia da Silva e saída pela Rua Jorn. Eurípedes Gomes;

FEIRÃO DO IAPC: entrada pela Rua Benjamin Vieira, saída pela mesma rua, porém deverá seguir o fluxo determinado no local.