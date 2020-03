Primeiro-ministro do Reino Unido está com o novo coronavírus

Segundo nota divulgada pelo governo britânico, nesta sexta-feira, 27, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, de 55 anos, está infectado com o coronavírus. Segundo um porta-voz do governo, os sintomas apareceram na quinta-feira, um dia após Johnson ter ido ao Parlamento do país para uma sessão de perguntas e respostas.

O político conservador teve sintomas leves e vai se isolar. Porém, de acordo com um comunicado do governo britânico, ele vai continuar a liderar os esforços contra a epidemia.

A mídia britânica afirma que outros ministros poderão se isolar, por terem tido contato com Johnson.