Sindifiscal adquire 200 unidades de álcool em gel para distribuir a auditores nos postos fiscais do estado

O Sindicato dos Auditores da Receita Estadual do Tocantins (Sindifiscal) adquiriu 200 frascos de álcool em gel que serão distribuídos aos auditores nos postos fiscais e unidades volantes do Tocantins.

A compra do produto tem como objetivo oferecer mais segurança à saúde dos auditores que atuam em tais unidades, e reforçar os kits de prevenção distribuídos pela Secretaria da Fazenda (Sefaz). Em tempos de pandemia da covid-19, tal produto é indispensável, uma vez que os auditores fiscais servidores lidam diariamente com documentos e pessoas advindas de diversas partes do país.

A compra, no valor de R$ 5,4 mil foi realizada em Goiânia/GO, em razão da falta de produto nas farmácias de Palmas/TO. O produto será distribuído imediatamente às unidades de fiscalização em todo o estado.

A ação demonstra a união de esforços entre o Sindifiscal e o goveno na luta contra o novo coronavírus. “A compra do álcool em gel que será distribuído aos nossos colegas foi um esforço da diretoria do Sindifiscal, que fez a compra em Goiânia, para atender aos nossos colegas que precisam continuar trabalhando, uma vez que a arrecadação tributária do estado não pode parar, mas o trabalho realizado deve ser feito com o máximo de segurança”, ressaltou o presidente do Sindifiscal, Santiago de Almeida.