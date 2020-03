TEMPO EM CASA: É hora de cozinhar para família ou fazer do hobby uma fonte de renda

Apesar da necessidade de quarentena como medida de saúde pública no combate e controle à pandemia do novo coronavírus, esse tempo maior em casa tem sido a chance para milhares de famílias Brasil afora colocarem em prática um saboroso hobby, o de cozinhar pratos diferentes. Com objetivo de amenizar esse período temporário de isolamento social, o portal da Marajoara Alimentos disponibilizará uma receita nova a cada semana.

“A ideia é ajudar com que esse tempo de reclusão, necessário para a saúde de todos, transcorra da forma mais agradável possível. Por isso solicitamos a nosso departamento de marketing que atualize com maior frequência as receitas postadas no nosso site”, afirma André Luiz Rodrigues Junqueira, presidente do Grupo Marajoara Alimentos.

“São receitas simples, doces ou salgadas, fáceis de se fazer em casa. Já temos várias no nosso portal, mas iremos disponibilizar mais, uma a cada semana, e com isso a família pode preparar todo dia um prato diferente. Um almoço bem elaborado e uma boa conversa podem fazer a diferença no clima do no nosso lar, nessa época de quarentena”, destaca a responsável pelo marketing do grupo, Tauhana Porto. A primeira sugestão de receita é o Espaguete à Carbonara, que leva creme de leite, bacon e ovos. As receitas estão disponíveis no portal http://www.marajoaraalimentos.com.br .