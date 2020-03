Deputado Júnior Geo solicita linhas de crédito para micro e pequenos empreendedores

O deputado estadual Prof. Júnior Geo (PROS) apresentou na última semana à Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) requerimento que solicita ao Executivo linhas de crédito para micro e pequenos empreendedores, autônomos informais como artesãos e feirantes, utilizando-se dos recursos e finalidade do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social (Fundes). O objetivo da proposta é minimizar os impactos econômicos e financeiros que o isolamento social está causando.

Na proposta, o parlamentar destaca que além da preocupação com a saúde da população, em virtude do Covid-19, é importante pensar em estratégias para a economia do Estado. “O Fundes é uma solução prática e que atende às necessidades que já se fazem urgentes dos profissionais que dependem do seu trabalho diário, mas que não estão formalizados”, pontua.

“É necessário que o poder público pense a longo prazo sobre os efeitos causados à população por conta da pandemia que estamos enfrentando. Precisamos pensar naqueles que são impactados diretamente com a situação e dependem do sustento diário para manter suas famílias”, destaca Geo.

Fundes

O Fundes é um fundo destinado ao financiamento de projetos de investimentos de relevante interesse social e tem como função reunir recursos para garantir o investimento em políticas de crédito para populações de baixa renda, entre elas, o fornecimento de ações orçamentárias e a concessão de empréstimos (microcrédito) ao pequeno empreendedor.