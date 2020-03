Goiânia disponibiliza vídeo-aulas de exercícios físicos na quarentena

Seja na sala, no quarto ou no quintal. Neste período de isolamento social os exercícios físicos podem ser realizados em qualquer espaço. Pensando nisso, a Prefeitura de Goiânia, por meio da Agência Municipal de Turismo Eventos e Lazer (Agetul), está disponibilizando vídeo-aulas com atividades para que todos possam se movimentar sem sair de casa.

Os materiais com as orientações técnicas são produzidos por analistas, educadores físicos e professores da Agetul e disponibilizados virtualmente no perfil do Instagram da Agência (@agetul_). Até o início desta semana, a iniciativa já alcançou milhares de cidadãos.

Para o presidente da Agetul, Urias Júnior, o projeto visa garantir o bem-estar dos jovens, adultos e idosos neste momento em que Goiânia decretou situação de emergência em saúde em virtude da pandemia do novo coronavírus.

“É possível cumprir a quarentena, necessária neste momento em que vivemos, e manter os cuidados com o corpo. Os exercícios podem ser realizados em qualquer horário e com o espaço que temos à disposição, sem a necessidade de equipamentos”, destaca Urias Júnior.

Além das orientações disponibilizadas nas mídias sociais, a Agetul garantiu que os mais de mil alunos matriculados no “Programa Vida Ativa – Caminhando com Saúde” pudessem acessar as orientações dos professores em uma plataforma específica.

“Estamos seguindo as orientações das autoridades sanitárias e, ao mesmo tempo, ajudando as pessoas, principalmente os idosos cadastrados no Programa Vida Ativa, a manterem a saúde física e mental em dia”, finaliza Urias Júnior.