Boletim | Sobe para 4.661 o número de casos confirmados de Covid-19 no Brasil

As secretarias estaduais de Saúde divulgaram na manhã desta terça-feira, 31, 4.661 casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil com 165 mortos.

Em Goiás, a Secretaria da Saúde informou que há 61 casos confirmados da doença. No Estado, há 1.626 casos suspeitos em investigação. Outros 660 já foram descartados. Há um óbito confirmado.

As confirmações foram registradas nos municípios de Goiânia (35), Rio Verde (7), Anápolis (4), Aparecida de Goiânia (2), Valparaíso de Goiás (2), Jataí (2), Itumbiara (2), Catalão (1), Silvânia (1), Luziânia (1), Águas Lindas de Goiás (1), Goianésia (1) e Hidrolândia (1).