Câmara de Goiânia prorroga suspensão de atividades até dia 4 de abril

A Câmara de Goiânia vai estender até o próximo dia 4 a suspensão de suas atividades legislativas em razão da pandemia do novo coronavírus. A portaria que prorroga as medidas de isolamento social foi assinada nesta terça-feira, 31, pelo presidente da Casa, vereador Romário Policarpo (Patriota).

A suspensão das atividades não impede que os vereadores votem projetos com novas medidas de combate à pandemia enviados pela Prefeitura. Na última terça-feira, 24, na mesma sessão em que foi autorizada a decretação de calamidade pública pelo município, os vereadores aprovaram alteração no Regimento Interno que permite a realização de sessões remotas, via videoconferência.

A portaria assinada nesta terça-feira estende as medidas de isolamento social iniciadas até a data estabelecida em decreto do governo do Estado. “Considerando que persiste a necessidade de medidas para mitigação e contenção da disseminação do Covid-19, bem como para garantir a segurança e a saúde das pessoas que trabalham e transitam no Poder Legislativo, fica prorrogado o prazo de suspensão das atividades até 4 de abril de 2020”, afirma a portaria.