Projeto Cultura Em Casa traz um passeio reflexivo por meio da arte

Nesse período de quarentena, que tal fazer um passeio virtual pela arte, e o melhor, de casa mesmo, e de forma segura? A dica é conferir o trabalho do artista plástico goiano Juliano Moraes, que traz um vídeo atrativo e reflexivo sobre o amor, separação e as diferenças, especialmente nesse momento de isolamento social necessário, que todos estão passando, para controle e combate ao coronavírus.

A iniciativa se insere no projeto “Cultura em Casa”, criado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Cultura (Secult Goiás), que disponibiliza uma agenda on-line dos equipamentos culturais da Pasta, com atrações semanalmente, com o intuito de levar aos goianos as diversas expressões artísticas culturais do estado.

O vídeo, intitulado “Cedofeita apre La letre”, por Juliano Moraes, pode ser acessado gratuitamente neste sábado, dia 4, a partir das 10h30, pelo canal do you tube da Secult Goiás, no link: https://youtu.be/-ZUaC7l4gLY.

Juliano Moraes é um artista visual que já soma mais de 20 anos de carreira. É conhecido como um dos gênios da nova geração de artistas plásticos de Goiás. Sua produção envolve esculturas, desenhos e instalações que permitem não apenas ver, mas passear e interagir com sua obra.