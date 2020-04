Boletim | Brasil tem 299 mortes e 7.910 casos confirmados de Covid-19

Após duplicarem em uma semana, os casos de Covid-19 no mundo ultrapassaram a marca de 1 milhão na tarde desta quinta-feira. No Brasil, o Ministério da Saúde divulgou, no mais recente balanço nacional sobre os casos de Covid-19, que os casos confirmados subiram para 7.910 e as mortes confirmadas já são 299.

Em Goiás, a Secretaria da Saúde (SES-GO) informou que há 73 casos confirmados da doença. No Estado, há 2.333 casos suspeitos em investigação. Outros 92 casos de internação estão em investigação. Há um óbito confirmado e outros 7 em investigação.

Os casos confirmados foram registrados nos municípios de Águas Lindas de Goiás (1), Anápolis (4), Aparecida de Goiânia (2), Caldas Novas (1), Campestre (1), Catalão (1), Cidade Ocidental (1), Goianésia (1), Goiânia (42), Itumbiara (2), Jataí (2), Luziânia (1), Paranaiguara (1), Rio Verde (7), Silvânia (1), Trindade (1) e Valparaíso de Goiás (4). Há sete casos confirmados internados.

Há, até o momento, um óbito confirmado e sete óbitos em investigação, sendo (1) em Araçu, (4) Goiânia, (1) em Mineiros e (1) em Valparaíso de Goiás. Já foram descartados 2 óbitos, sendo (1) em Águas Lindas de Goiás e (1) em Senador Canedo.