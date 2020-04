Goiás terá 7 hospitais de campanha contra o coronavírus

Governo de Goiás anunciou nesta quinta-feira, 02, que sete (7) cidades do interior do Estado terão hospitais de campanha para receber pacientes com Covid-19. Segundo foi divulgado, o governo por meio da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) vai criar 800 leitos para assistência das pessoas acometidas por essa doença.

Os Hospitais de Campanha serão instalados em Anápolis e Águas Lindas. Já em Formosa, Luziânia, Porangatu, Itumbiara e Jataí, os hospitais locais estão sendo estruturados para enfrentamento do coronavírus.

Em Goiânia, a SES informou que o Hospital do Servidor do Ipasgo foi transformado em uma unidade de campanha com mais de 200 leitos e já está em funcionamento.