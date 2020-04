STF prorroga suspensão de dívidas de Goiás por mais 6 meses

Foi publicada nesta quarta-feira, 1º, pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a prorrogação da suspensão do pagamento das dívidas do governo de Goiás a bancos até o dia 6 de outubro, a liminar venceria na próxima segunda-feira, 6. Na decisão do ministro Gilmar Mendes autoriza, também, Goiás a tentar ingressar no Regime de Recuperação Fiscal (RRF).

Com isso, o Estado continua sem pagar por mês cerca de R$ 200 milhões para a União. No semestre passado, uma liminar permitiu que Goiás suspendesse o pagamento de R$ 1,2 bilhão junto ao Tesouro e a bancos públicos.

Mês passado, o governo havia pedido a prorrogação até o fim deste ano em razão da pandemia do novo coronavírus.

Após o período de vigência da decisão, o Estado terá que pagar o que ficou suspenso e voltar a quitar as parcelas da dívida junto a União.