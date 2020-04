Boletim | Goiás tem 75 casos confirmados de coronavírus

As prefeituras de Anápolis e Senador Canedo comunicaram, na noite desta quinta-feira, 2, que foi confirmado novos casos de coronavírus. Com isso, as confirmações de infecção do Covid-19, em Goiás, subiram para 75 casos. A Secretaria do Estado de Saúde ainda não notificou os dois casos.

No Estado já foi registrado um óbito e 2.198 casos suspeitos em investigação. Outros 882 já foram descartados.

Os casos confirmados foram registrados nos municípios de Águas Lindas de Goiás (1), Anápolis (5), Aparecida de Goiânia (2), Campestre (1), Catalão (1), Cidade Ocidental (1), Goianésia (1), Goiânia (43), Itumbiara (2), Jataí (2), Luziânia (1), Paranaiguara (1), Rio Verde (7), Senador Canedo (1), Silvânia (1), Trindade (1) e Valparaíso de Goiás (4).

Segundo a SES, há 8 casos confirmados internados. Destes, 1 está na rede pública e 7 estão na rede privada. Há ainda 95 casos em investigação que se encontram internados; destes, 29 estão na rede pública e 66 na rede privada.

Há, até o momento, 1 óbito confirmado e 3 óbitos em investigação, sendo (1) em Araçu, (1) em Goiânia e (1) em Mineiros. Já foram descartados 8 óbitos, sendo (1) em Águas Lindas de Goiás, (3) em Goiânia, (1) em Inhumas, (1) em São Luís dos Montes Belos, (1) em Senador Canedo e (1) em Valparaíso de Goiás.

Brasil

Em todo o Brasil, as secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até as 10h40 desta sexta-feira, 3, 8.165 casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2) e foram registradas 332 mortes pela Covid-19.