Governo sinaliza com mais 15 dias de quarentena em função da Covid-19

O governador Ronaldo Caiado disse nesta quinta-feira, 2, em live, que divulgará nesta sexta-feira, dia 3, um novo decreto, observando que pedirá mais 15 dias de prazo de quarentena à população goiana, para garantir um melhor enfrentamento à crise provocada pela pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

Ele informou que conversou e ainda conversará com entidades, prefeitos, representantes dos poderes constituídos e a sociedade organizada para tomar essa decisão, que deve ser consensual e importante para que o sistema de atendimento hospitalar de enfrentamento à Covid-19 em Goiás não entre em colapso.

Caiado sinalizou que quer avaliar mais 15 dias em quarentena e que tem contado com a compreensão dos setores produtivos, da sociedade organizada e dos poderes, “que garantiram dar sua quota de sacrifício para podermos melhorar a saúde pública e atender os mais carentes”.

Recomendação da Secretaria do Estado de Saúde

Na manhã desta sexta-feira, 3, a Secretaria do Estado de Saúde (SES) recomendou, por meio de uma nota técnica, a prorrogação da quarentena em Goiás por mais 15 dias, começando no próximo domingo, 5.

A pasta defende que não haja flexibilização do funcionamento do comércio das áreas não essenciais. O documento explica que o reinício das atividades do setor produtivo deve ocorrer de forma escalonada e graduais, seguido as recomendações das autoridade da vigilância sanitária.

Educação

Segundo as recomendações da nota técnica da Secretaria do Estado de Saúde, as aulas em Goiás devem ser suspensas por mais 60 dias a partir deste domingo, 5. A nota divulgada pela SES deve embasar o próximo decreto do governo de Goiás a respeito da quarentena contra o coronavírus.