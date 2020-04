Música para acalentar o coração em época de isolamento

Diante do isolamento social para conter a pandemia do novo coronavírus, o cantor, compositor e escritor goiano Pedro Scalon passou a refletir sobre o comportamento das pessoas e analisar a atitude de nós humanos na quarentena. Mediante a uma anamnese o artista chegou a conclusão de que precisava fazer algo para expressar seus sentimentos, idéias e desabafos. Pedro desenvolveu e colocou em prática o projeto “Eu, Tu e O Mundo”, o qual disponibilizará videoclipes no YouTube, que serão replicados em suas redes sociais.

Nesse projeto Pedro executa seis canções, com voz e guitarra, sendo elas Reflexos de Nós, Vício, Bilhetes, O Amor Transforma, Love e Imagine. As duas últimas músicas citadas são uma homenagem a John Lennon, a maior inspiração do artista. “É um projeto introspectivo, no qual quero apresentar as músicas de uma forma nua e crua”, acrescenta.

A intenção é lançar duas músicas por semana, a primeira canção lançada neste dia 1º de abril foi “Reflexos de Nós” e a próxima será “Vício” no próximo domingo, dia 05/04, durante uma live que o cantor fará em seu perfil do Instagram (@pedroscalonnetto).

Letra da música – Reflexos de Nós

Olhar pela janela e ver

O sol querendo respirar

Ou ir até a praia e ser

Mais um na multidão tentando se afogar

Nas falhas tentativas de entender

O mundo em seu estado mais normal

E na ilusão de um dia ter um abraço

Sem motivo especial

Tá vendo aquela estrela solitária ali no céu

É o espelho um reflexo de alguém que se perdeu

É a chama da esperança

De um ser que se apagou

O olhar de uma criança

Rejeitada e sem amor

São milhões de brasileiros

Que não tem pra onde correr

Mas que correm contra o tempo

Pra no fim poder comer

Engolem a seco com a sede de vencer

Mas que tempo vagabundo

Que escolheram pra eu nascer

Tá vendo aquela estrela sorridente ali no céu

São sussurros e pedidos

De alguém que acreditou

Que um dia acabaria esse teatro, esse papel de um palhaço

Interpretando a falsidade de um ator.