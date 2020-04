Prefeito Iris Rezende anuncia mudanças na Seplanh e GoiâniaPrev

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, assina decreto nesta sexta-feira, 3, dando posse a Zilma Percussor Campos Peixoto na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh) e Jean Damas da Costa no Instituto de Previdência dos Servidores Municipais (Goiânia Prev). Henrique Alves e Paulo Henrique Rodrigues Silva deixarão seus cargos, obedecendo aos prazos definidos pela justiça eleitoral para as eleições deste ano.

Jean Damas exercia atualmente a Chefia de Gabinete do instituto de previdência dos servidores públicos do município e assume interinamente até que seja definido novo titular. Também haverá trocas de segundo escalão: Célia Valadão e Luan Alves, que também são superintendentes da Seplanh, sairão e os substitutos ainda não foram definidos. Sairão ainda três diretores: André Luis Sales, conhecido como Macalé (Semad), Eloisa Lima (Agetul) e Heder Capacete (Segov).

Zilma Percussor Campos Peixoto

Natural de Goiânia, a bacharel em Direito é pós-graduada em Gestão Empresarial e especializada em Finanças com 35 anos de mercado financeiro. Ocupava atualmente a superintendência de Planejamento Urbano e Gestão Sustentável. Também ocupou o Uso do Solo no início da atual gestão.

Jean Damas da Costa

Formado em Educação Física pela Universidade Estadual de Goiás (UEG), pós-graduado em docência para o ensino superior, na Fabec, e com especialização em Gestão e Planejamento de Trânsito pela Faculdade Unylea. Ocupava a chefia de gabinete do GoiâniaPrev e participou ativamente de diversas ações realizadas no instituto, como a implementação da gestão da arrecadação de contribuições previdenciárias provenientes de servidores à disposição e também do projeto para a certificação do pró-gestão, incluindo a realização do Censo previdenciário.