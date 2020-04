Boletim | Goiás tem 115 casos confirmados de coronavírus

Neste domingo, 5, com as atualizações dos boletins epidemiológicos das prefeitura do Estado de Goiás, os casos confirmados de Covid-19 subiram para 115. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, no Estado, há 2.138 casos suspeitos em investigação e outros 961 já foram descartados. Há 8 casos confirmados internados e outros 76 estão sob investigação.

Há, até o momento, 3 óbitos confirmados, sendo (2) em Goiânia e (1) em Luziânia. Há 4 óbitos em investigação.

Os casos confirmados foram registrados nos municípios de Águas Lindas de Goiás (1), Anápolis (8), Aparecida de Goiânia (1), Bom Jesus de Goiás (1), Campestre (1), Catalão (1), Cidade Ocidental (1), Goianésia (1), Goiânia (73), Itumbiara (2), Jataí (3), Luziânia (1), Nova Veneza (1), Paranaiguara (1), Rio Verde (8), São Luís dos Montes Belos (1), Senador Canedo (1), Silvânia (1), Trindade (1) e Valparaíso de Goiás (5). Há dois (2) casos que aguardam atualização da ficha para definir a cidade de residência.

Brasil

As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até as 8h40 desta segunda-feira, 6, 11.298 casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil, com 489 mortes pela Covid-19. Apenas dois estados ainda não registraram mortes: Acre e Tocantins.