Drive-Thru Solidário: quem se vacina no Passeio das Águas pode doar alimentos e itens de higiene

Quem se imuniza contra a gripe no Shopping Passeio das Águas, um dos três pontos drive-thrus definidos pela Prefeitura de Goiânia para a realização da Campanha de Vacinação contra a Influenza, pode realizar doações de alimentos não perecíveis e de itens de higiene. A iniciativa, realizada em parceria com o centro de compras, é coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) e visa ampliar o apoio às pessoas que vivem em condições de vulnerabilidade social.

O objetivo é arrecadar alimentos que estejam dentro do prazo de validade e itens como sabonetes, sabão líquido, máscaras, escovas de dentes e álcool em gel 70%. Os cidadãos que procurarem o Passeio das Águas podem doar ainda roupas, calçados e outros objetos de uso pessoal. Os materiais serão encaminhados para a sede da Semas, situada no Setor Aeroporto, e distribuídos entre as pessoas que vivem em situação de rua e para famílias em vulnerabilidade e risco social.

Além de contar com o apoio do shopping, a rede de solidariedade em Goiânia foi estendida neste período em que a sociedade enfrenta a pandemia do novo agente do coronavírus. Os interessados em realizar doações podem entrar em contato diretamente com os servidores da Semas via WhatsApp, por meio do número (62) 98458-6104. A pasta conta com uma equipe que busca os itens doados na casa dos cidadãos.

Para fortalecer ainda mais as ações neste momento, a Prefeitura de Goiânia implantou um canal de comunicação para as famílias e pessoas que precisam de apoio social, de acolhimento e dos serviços disponibilizados pela Semas. Para isso, basta entrar em contato com os assistentes sociais pelo (62) 984350288.