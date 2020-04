Goiânia segue trabalhando no combate à dengue

Mesmo com a pandemia do coronavírus, a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), continua trabalhando no combate à dengue, outra doença perigosa para a população. Os agentes de combate a endemias visitam as residências, com equipamentos de proteção contra a Covid-19, em busca de possíveis criadouros e para conscientizar a população. Nos bairros onde são registrados casos suspeitos de dengue é feito bloqueio com produtos específicos.

Goiânia já notificou este ano 4.716 casos de dengue. Além disso, já foram registrados no município 14 casos de chikungunya e 9 de zika, doenças também provocadas pela picada do mesmo mosquito. O gerente de vetores da SMS, Fernando Do Nascimento, explica que apesar da redução de casos em relação ao mesmo período do ano passado, os números deste ano preocupam. “Tivemos uma redução de 51% de notificações em relação ao mesmo período do ano passado, mesmo assim é preciso ficar em alerta.

“Nossos agentes estão trabalhando, já foram visitados 504 mil imoveis, e é importante que os moradores os recebam e sigam todas as orientações transmitidas por eles, pontua Fernando do Nascimento, explicando que só não são visitadas as residências onde existam pessoas com algum sintoma de coronavírus.

O gerente de vetores da SMS pede a colaboração de todos. “É importante fazer essa vistoria dentro e fora da residência e eliminar os possíveis criadouros do mosquito”. Qualquer dúvida em relação à dengue pode se esclarecida na Gerência de Vetores da SMS, pelo telefone 3524-3132.