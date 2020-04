RÁPIDAS | Obras em Senador Canedo

A Prefeitura de Senador Canedo lançou um pacote de obras no valor de R$80 milhões que serão investidos em uma nova pavimentação asfáltica do Jardim das Oliveiras, Vila Galvão, Morada do Morro, Jardim Todos os Santos e demais; construção de cinco novas escolas no Residencial Aracy Amaral, Residencial Prado, Flor do Ipê, Santa Edwiges e Buritis; uma nova unidade de saúde na Vila Matinha, além do retorno e conclusão de obras paralisadas, como o Paço Municipal de Senador Canedo e as estruturas do Complexo Odontológico e de Especialidades, que ficam junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pré-candidato

Júnio Pina Em Senador Canedo, na região Metropolitana de Goiânia, já está confirmada a pré-candidatura do deputado estadual Julio Pina (PRTB) à prefeitura nas eleições de 4 de outubro, com o apoio do governador Ronaldo Caiado (DEM).

Fundo Eleitoral

O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Lissauer Vieira, defendeu a utilização do fundo eleitoral nas ações de enfrentamento ao coronavírus e também a suspensão das eleições previstas para este ano. Ele prega que as eleições sejam unificadas em 2022. O presidente também anunciou o corte de 20% nos contratos de prestação de serviços da Casa e defendeu o retorno gradual das atividades econômicas do Estado.

Lula no Twitter

Do ex-presidente Lula no Twitter: “Todos os líderes do mundo já entenderam a gravidade da situação, menos o Bolsonaro. Ou esse cidadão renúncia ou se faz o impeachment dele com base nos crimes de responsabilidade que ele já cometeu. A gente tem que reconhecer que quem tá fazendo o trabalho mais sério nessa crise são os governadores e os prefeitos”.

Urna

Será em 3 de junho próximo a eleição para escolha do novo presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás, o Crea Goiás. Ao longo dos últimos anos, a entidade vem sendo presidida, ou por um engenheiro civil ou por um agrônomo. Os profissionais do sistema, aspirando uma alternância no comando da autarquia, lançaram a candidatura ao cargo do engenheiro eletricista Jovanilson Freitas.

Filiação virtual

A vereadora Dra. Cristina se filiou ao PL na última sexta-feira, 3, utilizando transmissão pelo Instagram e a participação de políticos, artistas, empresários, servidores e da população em geral. A filiação inicialmente estava marcada para o dia 19 de março, mas teve que ser adiada devido à pandemia do coronavírus. “A crise nos tem feito refletir sobre como podemos fazer melhor para termos uma Goiânia mais acolhedora, inclusiva e com oportunidades de crescimento. Convidamos a todas a pessoas a participarem da nossa filiação, com opiniões e sugestões para isso”, afirma Dra. Cristina.