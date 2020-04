Seguro desemprego pode ser solicitado pelo celular

O trabalhador goiano que precisar solicitar seguro desemprego pode fazê-lo pelo celular, por meio do aplicativo Sine Fácil. A comodidade é uma boa opção nesse período em que órgãos públicos paralisaram os atendimentos presenciais em Goiás, em função do decreto de situação de emergência na saúde pública para estancar a proliferação do coronavírus.

O Sine Fácil é um aplicativo gratuito para celulares (sistemas operacionais Android e iOS). Pela ferramenta, é possível solicitar o seguro desemprego e acompanhar a evolução do pedido, bem como realizar outras ações como procurar por vagas de emprego, participar de processos seletivos, agendar entrevistas e acessar informações sobre abono salarial, entre outros. Para baixar o aplicativo, basta acessar a loja virtual em seu próprio aparelho.

Caso queira fazer o pedido do benefício pelo Vapt Vupt, o trabalhador goiano precisar agendar seu atendimento presencial pelo site http://vaptvupt.go.gov.br/

Sobre o benefício

Administrado pelo governo federal com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), o seguro desemprego tem como intuito auxiliar os trabalhadores que perdem seus empregos sem justa causa. Os pagamentos duram até cinco meses.

Para ter direito ao benefício, o trabalhador precisa ter exercido atividade remunerada por 12 meses, no mínimo, para solicitar o primeiro seguro. Numa segunda solicitação, o prazo prévio de trabalho com carteira assinada é de no mínimo nove meses; e de seis meses na terceira vez (e nas posteriores) em que for solicitar o benefício.

O início dos pagamentos se dá 30 dias depois da solicitação formal, caso não haja inconformidade nos documentos apresentados. O cálculo do valor a receber leva em conta os três últimos salários do trabalhador, a quantidade de meses trabalhados.