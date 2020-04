Posto drive-thru da Agehab no Setor Aeroporto começa a receber doações

A Agência Goiana de Habitação (AGEHAB) começou nesta terça-feira, 7, a receber doações para a campanha de combate ao coronavírus da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e Gabinete de Políticas Sociais (GPS). O posto de arrecadação drive-thru está funcionando na sede da Agência no Setor Aeroporto (Rua 18-A com República do Líbano), onde cestas básicas, materiais de higiene pessoal e limpeza podem ser entregues sem que a pessoa precise descer do carro. Um colaborador da Agehab devidamente protegido busca as doações. O posto de arrecadação funcionará até 17 de abril, das 8 às 18 horas – exceto na Sexta-Feira da Paixão.

A equipe executiva da Agehab já fez a doação de 500 cestas básicas à OVG e a partir de agora atua com os colaboradores para ampliar a campanha. A divulgação sobre o posto de arrecadação está sendo intensificada nas redes sociais da Agência, junto aos colaboradores, parceiros e também no Setor Aeroporto, nas imediações da sede da Agência.

As cestas serão entregues à OVG, que iniciou hoje (7/4) a distribuição às famílias vulneráveis cadastradas. Mais de mil famílias moradoras do Jardins do Cerrado 2, em Goiânia, receberam alimentos, caixas de leite e álcool líquido 70%, numa ação coordenada pela primeira-dama Gracinha Caiado, coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais. Uma equipe da Agehab, coordenada pela Gerência de Serviço Social e Cadastro da Agência, foi destacada para auxiliar nas próximas distribuições.

Ao acompanhar de perto a ação, a primeira-dama agradeceu o empenho de todo o Governo, entidades e sociedade civil organizada, que se uniram para ajudar aqueles que mais precisam. “É uma alegria enorme ver como pequenos gestos mudam vidas. Eu tenho dito sempre que agora é a hora de cada um assumir responsabilidades e estender a mão ao próximo. Ninguém ficará para trás, tenham certeza disso”, afirmou.

O presidente da Agehab, Eurípedes do Carmo, está atendendo ao chamado do governador Ronaldo Caiado para ajudar para formação de rede de apoio aos mais vulneráveis durante período de isolamento contra propagação do coronavírus. Segundo ele, a Agência está ciente de sua importância no trabalho social, por isso soma forças com a OVG para ajudar as famílias mais carentes. “O engajamento de todos é muito importante para ajudar quem mais precisa na batalha contra a pandemia”, declarou.