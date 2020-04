Seguro DPVAT: novas datas de pagamento e como dar entrada no pedido de indenização

Diante dos impactos da pandemia da Covid-19 na rotina dos brasileiros, a Secretaria de Fazenda de Goiás anunciou mudanças no calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2020.

Com a alteração nas datas de vencimento da cota única do IPVA, também foram prorrogadas as datas do Seguro DPVAT. No estado, os proprietários de veículos com finais de placa 1, 2, 3, 4 e 5 têm até o dia 6 de agosto para quitar as taxas. Para saber mais detalhes, acesse o http://www.seguradoralider.com.br/Seguro-DPVAT/Calendario-de-Pagamento.

É importante lembrar que o Seguro DPVAT é pago anualmente pelos proprietários de veículos e a data de vencimento é a mesma da cota única do IPVA. As informações sobre a emissão da guia de pagamento estão disponíveis em http://www.seguradoralider.com.br/Seguro-DPVAT/Pague-Seguro.

Pedidos de Indenização

Para esclarecer dúvidas e informações sobre o Seguro DPVAT no atual período de distanciamento social, respondemos abaixo as perguntas mais frequentes dos beneficiários e segurados.

Confira:



• A Seguradora Líder está recebendo pedidos do Seguro DPVAT?

Sim! As aberturas dos pedidos de indenização e reembolso podem ser realizadas por meio do aplicativo “Seguro DPVAT”, que está disponível nas lojas “GooglePlay” e “AppleStore”. Por lá, é possível dar entrada, sem sair de casa, e também acompanhar o andamento do processo. Os pontos de atendimento presenciais abertos neste período podem ser conferidos clicando aqui. Mas sempre consulte o site antes de realizar qualquer deslocamento.

• Meu pedido de indenização foi pendenciado. Consigo fazer o envio da documentação restante neste momento?

Sim! A Seguradora Líder conta com o site http://documentospendentes.seguradoralider.com.br/ para envio de documentações complementares para dar andamento ao pedido de indenização ou ao reembolso por despesas médicas.

• Os pedidos de indenização estão sendo analisados normalmente? Haverá alguma interrupção no prazo?

A análise da documentação dos pedidos de indenização e reembolsos do Seguro DPVAT está sendo realizada normalmente. Se a documentação entregue estiver completa e correta, não haverá interrupção no prazo de análise.

• Os pedidos de restituição estão sendo realizados normalmente?

Sim. Os pagamentos da restituição do valor do Seguro DPVAT 2020 também estão sendo liberados normalmente. Os pedidos podem ser feitos por meio do site http://restituicao.dpvatsegurodotransito.com.br/.