Trindade registra segundo caso confirmado de Covid-19

Trindade registrou, na manhã desta terça-feira, 07, o segundo caso confirmado de Covid-19 no município, informa a Prefeitura Municipal, por meio do Gabinete de Operação de Emergência e Saúde.

A paciente é uma mulher jovem, que estava no exterior, e que se encontra em isolamento domiciliar. Ela não apresenta mais sintomas gripais e nenhum dos familiares teve manifestações da doença.

O resultado foi liberado nesta manhã pelo Laboratório Central do Estado de Goiás (Lacen). Profissionais da Secretaria Municipal de Saúde fazem monitoramento permanente e prestam toda assistência necessária.

O prefeito Jânio Darrot reforça a necessidade do isolamento domiciliar enquanto principal medida de prevenção à Covid-19. Ele prorrogou, por tempo indeterminado, a suspensão das aulas na rede municipal de ensino e Cmeis.

As atividades do Centro Administrativo e das secretarias continuarão sendo realizadas por atendimentos online e via telefone. Já a reabertura do comércio em geral dependerá das recomendações das autoridades sanitárias, em nível municipal, estadual e federal.

A Prefeitura de Trindade reafirma que, nesse momento, é prioritário evitar aglomeração de pessoas e reforçar as medidas de distanciamento social. “A vitória contra o coronavírus depende do esforço pessoal e da ação de todos”, afirma o prefeito Jânio Darrot.