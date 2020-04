Deputada Delegada Adriana Accorsi quer realização de testes para Covid-19 na população

A deputada estadual Adriana Accorsi (PT) quer que haja fiscalização para que os municípios que pedem a declaração de calamidade e recursos para o combate ao Covid-19 sigam todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde e do próprio governador Ronaldo Caiado, que é médico, para que o isolamento e o distanciamento social sejam mantidos também nestes municípios. “Nós vamos fiscalizar para os prefeitos usem os recursos para proteger a população”, afirmou.

Em sua fala na reunião da Comissão Mista feita remotamente na tarde desta quarta-feira, 8, a Deputada Delegada Adriana Accorsi lembrou o estudo da Universidade Federal de Goiás (UFG) de que, em não havendo isolamento social em Goiás, nas próximas semanas teremos centenas de mortes. Ela chama de firme e corajosa a postura do governador de manter o isolamento social em Goiás, um dos estados com as menores taxas de infecção da população.

Apesar disso, a deputada lembra que mais de 3 mil pessoas estão com suspeita de contágio, 159 casos confirmados e mais de 7 mortes. Adriana acredita que o número pode até ser maior porque não foram realizados testes em pessoas que faleceram e tiveram atestadas como causa da morte Síndrome Respiratória Aguda ou Pneumonia. “Fica meu pedido ao governador para priorizar a questão dos testes para a população. Muitos estão sendo sepultados com diagnóstico de síndrome respiratória ou de pneumonia, sem diagnóstico de Covid-19 e sem que as famílias sejam testadas ou cumpram a quarentena. Precisamos com urgência dos testes e de Equipamentos de Proteção Individual para os profissionais de saúde”.