Goiás lidera ranking de isolamento social

Para que a situação do Estado não chegue a níveis críticos, é necessário que a população faça sua parte e cumpra os decretos do Governo Estadual. O isolamento social é fundamental para barrar a contaminação e o alastramento do coronavírus. Os goianos compreenderam a importância do isolamento social e Goiás lidera o ranking dos Estados da Federação em que a população mais atende o pedido de privação social.

De acordo com o governador Ronaldo Caiado, em Goiás o nível de privação é 66,4%. “É o Estado que ainda se mantém em primeiro lugar no isolamento social e isso faz com que mantenhamos o crescimento da curva de pessoas contaminadas pelo vírus da Covid-19 em uma faixa e tendência que é suportada pelos hospitais e vagas de UTI que temos. Meus agradecimentos a toda a população do Estado de Goiás”, afirmou.

Só que esse mesmo mapa, explicou o governador, mostra municípios em que a situação não é favorável. A capital e cidades no Entorno do Distrito Federal mostram quedas nos índices. “Por exemplo, Goiânia nos preocupa porque esse índice está caindo, estava com 53%. E se ela chegar a 50%, a chance de liberar [o comércio] aqui diminui. Aumentar a movimentação, amplia o risco de contaminação com coronavírus”, alertou Caiado.

E, quando isso ocorre, afirmou o governador, é preciso ser mais rigoroso para que não haja um crescimento vertical da contaminação. São esses índices alguns dos fatores que são analisados para permitir a liberação do comércio. “A região que tem uma boa performance de isolamento, aí você vai gradualmente liberando (o comércio)”, finalizou o governador.