Bolsonaro tem prerrogativa de usar fundo eleitoral em combate à pandemia, diz Maia

O presidente Jair Bolsonaro tem a liberdade e a prerrogativa de usar os recursos do fundo eleitoral para combater a pandemia de coronavírus no país se entender que isso é necessário, disse nesta quinta-feira, 9, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) em entrevista à Rádio Tupi, do Rio de Janeiro.

De acordo com Maia, se Bolsonaro decidir recorrer ao dinheiro do fundo eleitoral, a questão sobre o financiamento das campanhas municipais será feito no momento em que chegar a eleição.

“É claro que o presidente, se ele entender que deve usar o dinheiro do fundo eleitoral, é óbvio que ele deve, pode e vai usar esse dinheiro. Agora, essa prerrogativa é dele e ele tem toda a liberdade”, disse o presidente da Câmara.

“A nossa previsão é que o governo vai gastar 600, 700 bilhões de reais. Dentro desses recursos, estão todos os fundos. Certamente se o governo entender que ele precisa do fundo eleitoral, ele usa”, acrescentou.

Eleições 2020

Ao ser questionado sobre as eleições deste ano, Maia disse ser necessário aguardar até junho para saber se será necessário adiar a escolha de prefeitos e vereadores, marcada para outubro, mas se colocou contra deixar o pleito para o ano que vem, prorrogando os mandatos atuais.

“Todos esses fundos, cujos recursos estão parados e que não vão ser utilizados agora, é claro que o governo pode usar os recursos e na hora da eleição a gente discute como é que se resolve a eleição. A primeira prioridade é sempre resolver as vidas”, assegurou. (Reuters)