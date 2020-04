Boletim | Goiás tem 159 casos confirmados e 7 óbitos

Nesta nesta terça-feira, 7, com as atualizações dos boletins epidemiológicos das prefeitura do Estado de Goiás, os casos confirmados de Covid-19 subiram para 159. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, no Estado, há 3.121 casos suspeitos em investigação. Há 10 casos confirmados internados e outros 68 estão sob investigação. Há, até o momento, 7 óbitos confirmados e 6 óbitos em investigação.

Os casos confirmados foram registrados nos municípios de Águas Lindas de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Bom Jesus de Goiás, Campestre, Catalão, Cidade Ocidental, Goianésia, Goiânia, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Nova Glória, Nova Veneza, Paranaiguara, Rio Verde, São Luís dos Montes Belos, Senador Canedo, Silvânia, Trindade, Valparaíso de Goiás e Vianópolis.

Seis novas cidades registraram casos de Covid-19 são elas: Guapó, Bela Vista, Montividiu, Goiandira, Goiatuba e Pires do Rio. A origem de outros 4 casos confirmados está sendo investigada.

Brasil

Na manhã desta quinta-feira, as Secretarias estaduais de saúde contabilizam 16.238 infectados em todos os estados e 823 mortos. Morte mais jovem pela Covid-19 é de bebê de cinco dias, em Natal (RN).