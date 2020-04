Vereadora Dra. Cristina aponta irregularidades na UPA do Novo Mundo

A vereadora Dra. Cristina (PL) visitou na última quarta-feira, 8, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Novo Mundo, na qual trabalhava a técnica em Enfermagem Adelita Ribeiro da Silva, que faleceu devido à Covid19. A vereadora inspecionou a unidade e constatou uma série de inadequações, como o transporte de material feito de forma inapropriada, falta de ventilação em ambientes e de banheiros para os pacientes que precisam ficar isolados. “Encontramos pias com defeitos e impróprias, sabonetes líquidos levados pelos próprios servidores e outros de má qualidade. A gestão municipal de Saúde precisa ter a consciência de que está lidando com vidas. Não podemos mais perder pessoas para esse vírus por falta de segurança”, desabafa.

Dra. Cristina afirma que tem recebido denúncias por parte de servidores da Saúde sobre as condições de trabalho para combater o coronavírus. Eles preferem não revelar os nomes, porque quem o fez acabou afastado do trabalho. Há enfermeiras, por exemplo, com sintomas da Covid19 e que não conseguem fazer o exame. Elas continuam trabalhando, mesmo com febre e dores.

A boa notícia, segundo a vereadora, é que a secretaria de Saúde anunciou a chegada de equipamentos de proteção individual (EPIs) e de gratificação para os profissionais que atuam nesse momento crítico. A decisão foi tomada depois de ofício enviado pela Comissão de Crise da Câmara Municipal de Goiânia, da qual Dra. Cristina faz parte. “Continuaremos atentos às condições de trabalho nos hospitais e unidades de saúde nesse momento. A vida deles, como a de toda a população, é preciosa e tem que ser preservada”, destaca.