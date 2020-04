Bolsonaro e Caiado visita Hcamp de Águas Lindas e cita alívio para saúde no Entorno

A convite do presidente Jair Bolsonaro, o governador Ronaldo Caiado realizou, na manhã deste sábado, 11, uma visita técnica ao canteiro de obras onde está sendo construído o Hospital de Campanha (Hcamp) modular de Águas Lindas (GO), na região do Entorno do Distrito Federal. Acompanhados dos ministros Luiz Henrique Mandetta (Saúde) e Tarcísio de Freitas (Infraestrutura), pelo vice-governador Lincoln Tejota, e pelo presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissauer Vieira, além do secretário de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, Bolsonaro e Caiado conheceram a estrutura do local, que será a primeira construída pelo Governo Federal em todo o País.

Durante a visita, que durou cerca de meia hora, o governador destacou a importância do hospital para a região. “Vamos também agradecer e dizer da importância do Hospital de Campanha, aqui na cidade de Águas Lindas, hospital que será montado de forma extremamente ágil, rápida. Em mais 12 dias estará entregue, graças à parceria entre governos e prefeitura. Teremos aqui 200 leitos para atender todas as pessoas da região, e para que todo goiano, ou que mora no Estado de Goiás, tenha condição de receber o atendimento digno, caso venha a contrair coronavírus e venha a ter problemas respiratórios”, destacou.

Caiado falou também do alívio que a construção do Hcamp de Águas Lindas trará para a área da saúde em toda a região. Além disso, agradeceu o Governo Federal pelas ações realizadas. “Isto trouxe para nós um alívio enorme, já que esta região é muito desassistida de todo e qualquer apoio do ponto de vista hospitalar. Hoje, agradeço ao presidente, ao ministro da Saúde, ao ministro dos Transportes, como também a toda estrutura da prefeitura de Águas Lindas, que se posicionou imediatamente para nos auxiliar com o terreno e toda essa área aqui, muito bem articulada e bem montada, para que atendêssemos os pacientes”, agradeceu.

Já o prefeito de Águas Lindas, Hildo do Candango, elogiou a atuação do governador frente à pandemia em Goiás. “Governador, fico muito feliz com o senhor; com o vice-governador Lincoln Tejota.; com o presidente da Assembleia Lissauer; secretário da Saúde, Ismael Alexandrino; que olhou com esse olhar diferenciado. Como médico, o senhor tem feito um trabalho brilhante e enérgico para combater esse mal que assusta nós de Águas Lindas e o mundo inteiro”, reiterou.

Estruturado por uma força-tarefa entre três entes federativos – Governo do Estado, Governo Federal e a Prefeitura da cidade, o local contará com 200 leitos para atendimento de casos de contaminação da Covid-19, todos eles com capacidade para receber casos graves da doença.

À prefeitura de Águas Lindas coube fazer a terraplanagem do local e realizar a estruturação necessária para o erguimento da estrutura. Já o Governo Federal, por meio do Ministério da Infraestrutura, está provendo a construção da estrutura física do hospital, que terá respaldo técnico e equipamentos adquiridos pelo Ministério da Saúde. O Estado, por sua vez, ficará responsável pela gestão do hospital e todo o seu funcionamento, pelo custeio mensal e pela colocação da mão-de-obra.

A previsão é que o Hcamp já esteja pronto para atender a população de Águas Lindas e região do Entorno em até 12 dias. O terreno tem 10 mil metros quadrados e conta com instalações de gás, água, energia e esgoto.

O hospital terá 200 leitos adaptáveis para unidades de tratamento semi-intensivas, com tubulação e suporte para respiradores. A área construída será de 115×30 metros, além de uma área de 20×75 metros de suporte, com refeitório e alojamento para os profissionais de saúde.