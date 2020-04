Começa vacinação contra gripe para o segundo grupo prioritário

A Secretaria Municipal de Saúde vai antecipar para esta terça-feira, 14, a segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza em Goiânia. A antecipação se deve ao sucesso da primeira fase da campanha que já protegeu mais de 181.504 pessoas. A meta de idosos foi superada em mais de 100%.

A segunda fase da campanha sofreu algumas alterações de grupos. Caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários foram incluídos pelo Ministério da Saúde (MS) por meio do Ofício Nº 171 publicado em 02/04. Também por determinação do MS, os professores foram transferidos para a terceira fase. Já o grupo das mulheres grávidas foi antecipado pelo governo do Estado.

Com as alterações, podem se vacinar a partir desta terça-feira os seguintes grupos:

– Gestantes

– Portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais

– Profissionais das forças de segurança e salvamento

– Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas

– População privada de liberdade

– Funcionários do sistema prisional

– Caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários

Pontos de vacinação

A doses da vacina estarão disponíveis em 72 pontos espalhados pela cidade. Somente no drive-thru do Detran, onde a vacinação é feita por servidores do estado, e no drive-thru do Shopping Passeio das Águas, onde atuavam alunos e professores voluntários da UFG, não haverá vacina. Já no drive-thru do Shopping Flamboyant a vacinação ocorrerá normalmente a partir das 8h30. Nos demais postos o início será às 8h.