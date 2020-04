HDT recebe doação de 300 máscaras de pano

Na sexta-feira da paixão, o Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT), unidade gerida pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG) em Goiânia, recebeu a doação de 300 máscaras de pano que serão destinadas para os colaboradores das áreas administrativas do hospital. A doação, feita pela Federação Espírita do Estado de Goiás (FEEGO), foi viabilizada por intermédio de seu presidente, Paulo César Ferreira, que acompanhou presencialmente a entrega.

Segundo Paulo César, as máscaras foram confeccionadas por costureiras voluntárias do Posto de Auxílio Espírita (PAE) e da FEEGO: “Nesse momento de grande dificuldade que estamos passando, a FEEGO não poderia deixar de contribuir com um hospital referência em infectologia como o HDT. Sabemos da dificuldade de encontrar Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) como as máscaras, por exemplo. Um item essencial à saúde e segurança daqueles que estão na linha de frente no combate ao COVID-19. Para nós, é uma imensa alegria poder contribuir com uma instituição de tamanha importância para a saúde do Estado de Goiás”, disse.

O diretor geral da unidade, Bruno Almeida, pontua que as máscaras serão destinadas aos colaboradores das áreas administrativas do hospital. “Esse momento de pandemia tem reforçado ainda mais o censo de humanidade e empatia do povo brasileiro. Temos recebido diversos tipos de apoio e doação. As máscaras doadas hoje pela FEEGO serão destinadas aos nossos colaboradores das áreas administrativas que, diariamente, têm se doado para juntos passarmos por esse momento delicado”, reforçou.